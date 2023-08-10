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Спортдиректор "Оренбурга": аренда Гайча из ЦСКА возможна. Аргентинский нападающий – один из трех наших вариантов

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев подтвердил возможную аренду форварда Адольфо Гайча у московского ЦСКА.
Фото: ФК "Верона"
– Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум еще один переход в нашу команду. Что касается Адольфо Гайча, то его аренда в "Оренбург" также возможна. Он находится в нашем списке, идет рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА.

В целом аргентинский нападающий – один из трех наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всем скоро обязательно узнаете, – приводит слова Андреева Sport24.

В прошлом сезоне Адольфо Гайч играл на правах аренды в итальянской "Вероне". Одноименному клубу удалось сохранить прописку в Серии А благодаря победе в стыковом матче над "Специей" (3:1). В 16 играх чемпионата и Кубка страны 24-летний аргентинец забил за "Верону" два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт С ЦСКА рассчитан до конца 2025 года. Рыночная стоимость Гайча оценивается порталом Transfermarkt в 1,8 млн евро.


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