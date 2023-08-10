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Экс-вратарь "Спартака" и "Сочи" Джанаев может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана

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Вратарь сборной России Сослан Джанаев, в прошлом сезоне выступавший за "Сочи", может стать игроком азербайджанского клуба "Араз-Нахчыван".
Фото: ФК "Сочи"
Как утверждает источник, представители клуба из чемпионата Азербайджана уже контактировали с агентами 36-летнего голкипера.

Помимо "Сочи", на протяжении карьеры Джанаев защищал ворота "Спартака", грозненского "Терека", "Ростова" и казанского "Рубина". В июне уроженец Владикавказа покинул сочинский клуб по истечении срока действия контракта. Стороны не стали продлевать трудовой договор.

В минувшем сезоне Джанаев пропустил 23 мяча в 11 играх чемпионата и Кубка России. В активе голкипера также три матча в майке национальной сборной.

Источник: Sport24


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