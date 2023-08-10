Как утверждает источник, представители клуба из чемпионата Азербайджана уже контактировали с агентами 36-летнего голкипера.
Помимо "Сочи", на протяжении карьеры Джанаев защищал ворота "Спартака", грозненского "Терека", "Ростова" и казанского "Рубина". В июне уроженец Владикавказа покинул сочинский клуб по истечении срока действия контракта. Стороны не стали продлевать трудовой договор.
В минувшем сезоне Джанаев пропустил 23 мяча в 11 играх чемпионата и Кубка России. В активе голкипера также три матча в майке национальной сборной.
Источник: Sport24
Экс-вратарь "Спартака" и "Сочи" Джанаев может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана
Вратарь сборной России Сослан Джанаев, в прошлом сезоне выступавший за "Сочи", может стать игроком азербайджанского клуба "Араз-Нахчыван".
Фото: ФК "Сочи"