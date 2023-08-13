- Кто первый номер в "Крыльях" на позиции вратаря, покажет время. Мы пришли к таким результатам, к такому решению. Не можем сказать, как наши вратари будут играть дальше. Понимаю, бывает, когда есть однозначный первый номер. Бывает, что вратари конкурируют. После прошлого сезона мы пока что в поиске. Пока ни один из вратарей не подтвердил свой статус стабильной игрой на протяжении длительного времени, как, например, Акинфеев или Лантратов, - передает слова Осинькина "Чемпионат".
В заявке самарских "Крыльев Советов" имеется три вратаря - 24-летний Иван Ломаев, 24-летний Богдан Овсянников и 35-летний Евгений Фролов.
В текущем сезоне Ломаев провел 3 матча, пропустив в них 5 голов (0 "сухих"), в прошлом сезоне на его счету 28 игр во всех турнирах, 41 пропущенный мяч и 5 матчей без пропущенных голов. Овсянников в текущем сезоне также провел 3 матча (все - в РПЛ) и пропустил в них 5 мячей при отсутствии "сухих", в прошлом в его статистике числится 11 матчей во всех турнирах, 13 пропущенных голов и 4 "сухих" встречи. Фролов не играл в текущем сезоне, а в прошлом провел 3 матча в РПЛ, пропустив 2 гола и 2 раза оставшись "сухим".
Осинькин - о ситуации с вратарями "Крыльев": после прошлого сезона мы пока что в поиске
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о сложном выборе основного вратаря в своей команде.
Фото: ФК "Зенит"