- Хотелось бы, чтобы ЦСКА продолжил победную серию в чемпионате в матче с "Сочи". Но будет трудно, потому что сейчас вообще всё складывается непросто: и в Кубке, и в чемпионате. Если ЦСКА удастся реализовывать моменты, то всё получится. На это влияет и короткая скамейка, и отсутствие трансферов. Один ушел, второй ушел, а подписаний нет. Но к концу месяца, когда будут совершены трансферы, мы увидим настоящий ЦСКА, - передает слова Чанова "Чемпионат".
В рамках 4 тура Российской премьер-лиги ЦСКА примет на своем поле "Сочи", игра пройдет 13 августа и начнется в 20:00 по московскому времени. В турнирной таблице чемпионата "армейцы" находятся на шестом месте, набрав 6 очков в 3 матчах - при этом красно-синие уступили в первом матче в гостях против "Урала" (1:2), после чего одержали две победы подряд - над "Ахматом" в гостях (3:2) и над "Локомотивом" на своем поле (4:1).
"Сочи" с 3 очками в 3 матчах находится на одиннадцатой строчке турнирной таблицы.
Чанов: настоящий ЦСКА увидим к концу месяца, когда будут трансферы
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о предстоящем матче красно-синих в 4 туре РПЛ против "Сочи".
Фото: РПЛ