– Футбол заключается в том, что команда должна играть все 90 минут, а не только один тайм. К сожалению, и против "Балтики", и против "Зенита" мы не смогли ровно провести всю встречу. Поэтому никакой гордости у меня нет.
Команда "Факел" должна сама себе ответить на один конкретный вопрос. Почему мы играем достаточно бодро, активно и агрессивно со спортивной точки зрения только вторые таймы – либо тогда, когда оказываемся в роли отыгрывающихся? Если мы на него ответим, то результаты придут и все будет нормально, – приводит слова Асхабадзе "СЭ".
13 августа встреча между "Зенитом" и "Факелом" в Санкт-Петербурге в рамках 4-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:0 (1:0) в пользу хозяев поля. На 16-й минуте нападающий "сине-бело-голубых" Иван Сергеев открыл счет.
На 92-й минуте судья Павел Шадыханов не назначил пенальти в ворота "Зенита", несмотря на игру рукой защитника "Зенита" Страхини Эраковича. По мнению арбитра, за несколько мгновений до этого футболист "Факела" Максим Максимов сфолил в атаке. После решения судьи на поле началась потасовка. На 97-й минуте Густаво Мантуан завершил контратаку и установил итоговый счет - 2:0.
После четырех сыгранных туров "Зенит" набрал 7 очков и поднялся на пятую строчку в РПЛ. "Факел" проиграл все четыре стартовых встречи и с нулем очков замыкает таблицу чемпионата России.
Гендиректор "Факела" Асхабадзе: никакой гордости у меня нет. Команда должна играть все 90 минут, а не только один тайм
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе признался, что не испытывает гордость за второй тайм в исполнении воронежской команды в выездном матче 4-го тура РПЛ против "Зенита" (0:2).
Фото: ФК "Факел"