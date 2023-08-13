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Гендиректор "Факела" Асхабадзе: никакой гордости у меня нет. Команда должна играть все 90 минут, а не только один тайм

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Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе признался, что не испытывает гордость за второй тайм в исполнении воронежской команды в выездном матче 4-го тура РПЛ против "Зенита" (0:2).
Фото: ФК "Факел"
– Футбол заключается в том, что команда должна играть все 90 минут, а не только один тайм. К сожалению, и против "Балтики", и против "Зенита" мы не смогли ровно провести всю встречу. Поэтому никакой гордости у меня нет.

Команда "Факел" должна сама себе ответить на один конкретный вопрос. Почему мы играем достаточно бодро, активно и агрессивно со спортивной точки зрения только вторые таймы – либо тогда, когда оказываемся в роли отыгрывающихся? Если мы на него ответим, то результаты придут и все будет нормально, – приводит слова Асхабадзе "СЭ".

13 августа встреча между "Зенитом" и "Факелом" в Санкт-Петербурге в рамках 4-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:0 (1:0) в пользу хозяев поля. На 16-й минуте нападающий "сине-бело-голубых" Иван Сергеев открыл счет.

На 92-й минуте судья Павел Шадыханов не назначил пенальти в ворота "Зенита", несмотря на игру рукой защитника "Зенита" Страхини Эраковича. По мнению арбитра, за несколько мгновений до этого футболист "Факела" Максим Максимов сфолил в атаке. После решения судьи на поле началась потасовка. На 97-й минуте Густаво Мантуан завершил контратаку и установил итоговый счет - 2:0.

После четырех сыгранных туров "Зенит" набрал 7 очков и поднялся на пятую строчку в РПЛ. "Факел" проиграл все четыре стартовых встречи и с нулем очков замыкает таблицу чемпионата России.


Факел Зенит Асхабадзе
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