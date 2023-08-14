– Сами понимаете — не совсем наш статус сейчас бороться за чемпионство. Но если мы в зоне досягаемости окажемся, то, поверьте, будем кусаться за все, что можно, – передает слова Осинькина Sport24.
В четвертом туре Российской Премьер-Лиги самарские "Крылья Советов" в гостях добились ничейного результата с московским "Локомотивом" – 1:1. В настоящее время подопечные Игоря Осинькина имеют в собственном активе восемь баллов. Они занимают пятое место в турнирной таблице.
В пятом туре чемпионата России самарские "Крылья Советов" на выезде сразятся с казанским "Рубином". Эта игра состоится 19 августа 2023 года.
Наставник "Крыльев Советов" – о борьбе за чемпионство: будем кусаться за все, что можно
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопрос о чемпионских перспективах своей команды в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Чемпионат"