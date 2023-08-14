– Но на самом деле на "Спартак" сейчас приятно смотреть. Нас ждет хороший матч, тем более что "Зенит" сейчас тоже нуждается в очках. Я думаю, это будет интересная игра. Дай бог, чтобы была яркая игра, много голов. Потому что "Зенит" уже не совсем тот. Так что взять очки у "Спартака" будет не так просто.
Матч пятого тура Российской Премьер-лиги между столичным "Спартаком" и петербургским "Зенитом" состоится 20 августа 2023 года. Он пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена". Стартовый свисток предстоящего поединка прозвучит в 19:30 по мск времени.
После четырех туров чемпионата России по футболу московский "Спартак" имеет на своем счету девять очков. Петербургский "Зенит" сумел заработать семь баллов. Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице, а сине-бело-голубые – восьмое.
Источник: "Матч ТВ"
Ковальчук: "Зенит" уже не совсем тот, ему будет тяжело взять очки у "Спартака"
Легендарный российский хоккеист Илья Ковальчук поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".
Фото: "СЭ"