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Ковальчук: "Зенит" уже не совсем тот, ему будет тяжело взять очки у "Спартака"

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Легендарный российский хоккеист Илья Ковальчук поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".
Фото: "СЭ"
– Но на самом деле на "Спартак" сейчас приятно смотреть. Нас ждет хороший матч, тем более что "Зенит" сейчас тоже нуждается в очках. Я думаю, это будет интересная игра. Дай бог, чтобы была яркая игра, много голов. Потому что "Зенит" уже не совсем тот. Так что взять очки у "Спартака" будет не так просто.

Матч пятого тура Российской Премьер-лиги между столичным "Спартаком" и петербургским "Зенитом" состоится 20 августа 2023 года. Он пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена". Стартовый свисток предстоящего поединка прозвучит в 19:30 по мск времени.

После четырех туров чемпионата России по футболу московский "Спартак" имеет на своем счету девять очков. Петербургский "Зенит" сумел заработать семь баллов. Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице, а сине-бело-голубые – восьмое.

Источник: "Матч ТВ"


Спартак Зенит
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