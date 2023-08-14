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Президент "Урала" – на вопрос об аренде Марадишвили: не хотим брать легионера

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Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов сообщил о том, что его клуб отказался от подписания полузащитника московского "Локомотива" Константина Марадишвили.
Фото: "СЭ"
– Мы больше не ведем переговоров по аренде Марадишвили. Если он получит грузинский паспорт, то станет легионером. Мы не хотим брать в аренду легионера, — передает слова Иванова РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что екатеринбургский "Урал" близок к аренде полузащитника московского "Локомотива" Константина Марадишвили. На его подписании настаивал лично главный тренер "шмелей" Виктор Гончаренко. На днях стало известно о желании Константина получить гражданство Грузии. По слухам, на этом фоне переговоры о возможном трансфере полузащитника прекратились.

23-летний Константин Марадишвили имеет действующее соглашение с московским "Локомотивом" до лета 2026 года.


Марадишвили ЦСКА Урал Российские трансферы
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