– В свое время был интерес из Саудовской Аравии, были сумасшедшие деньги. Но Костя хочет показать себя в Европе, это нормальное явление. Звонили из Саудовской Аравии, предлагали 3 миллиона евро в год. Ответил — нет. Игрок сказал так же — хочет попробовать себя в Европе сперва.
Нападающий Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". 21-летний форвард имеет действующее соглашение с бело-голубыми, рассчитанное до июня 2024 года (с возможностью пролонгации еще на сезон). Ранее агент Тюкавина заявил о том, что столичный клуб предложил его клиенту новый контракт.
В нынешнем сезоне Константин Тюкавин принял участие в четырех матчах чемпионата России. Нападающий московского "Динамо" записал на свой счет три гола и одну результативную передачу.
Источник: "СЭ"
Агент Тюкавина: звонили из Саудовской Аравии, предлагали Константину 3 млн евро в год
Алексей Сафонов, агент нападающего столичного "Динамо" Константина Тюкавина, заявил о том, что его клиент находился в сфере интересов клубов из чемпионата Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Динамо"