"Я отстранил троих футболистов за шутки и смех? Это версия далека от правды. Для меня главное, чтобы игрок уважал своих партнеров, тренеров и эмблему клуба. То, как Кутепов, Журавлев и Нетфуллин относились к делу, не соответствует моим ценностям. Эти трое дали ясно понять, что не хотят быть частью нашей команды", — сказал Клотет.
30-летний Кутепов в данный момент находится без команды. Он выступал за "Торпедо" с лета 2022 года, когда подписал с командой контракт на правах свободного агента. Ранее спортсмен 10 лет провёл в "Спартаке".
30-летний Нетфуллин летом 2023 года вернулся в "Химки", за которые выступал с 2018 по 2020 год.
27-летний Журавлёв выступает за "Торпедо" с конца 2022 года, когда перешёл из "Ахмата" за один миллион евро. Ранее спортсмен также представлял "Уфу".
Источник: Sport24.
Клотет: отстранение трех игроков "Торпедо" в прошлом сезоне? Они четко дали понять, что не хотят быть частью команды
Главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет вспомнил эпизод с отстранением трёх футболистов по ходу прошлого сезона.
Фото: ФК "Торпедо"