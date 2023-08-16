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Защитник Кыргызстана Кичин: Россия ничего не потеряет от перехода в Азию, кроме рейтинговых очков

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Защитник "Енисея" и сборной Кыргызстана Валерий Кичин высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.
Фото: INTAIKU PHOTOGRAPHY
"Азиатская конфедерация ничем не хуже европейской... Точно ничего не потеряет, кроме рейтинговых очков. Придется сначала играть с Бутаном, Непалом. Сейчас же у России ничего нет, правильно? А так будут официальные матчи, возможность попасть на чемпионат мира.

Если бы РФС все-таки перешел, сборная России была бы одним из претендентов на победу в Кубке Азии, а клубы – фавориты азиатских кубков", — сказал Кичин.

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА от марта 2022 года. В РФС создали рабочую группу, которая прорабатывает возможный переход российского футбола из Европы в Азию. Однако подобный переход не даёт гарантию, что Россия сможет играть в турнирах под эгидой ФИФА, к примеру, на том же чемпионате мира.

Пока вопрос с переходом РФС в Азию поставлен на паузу, организация ведёт переговоры с УЕФА по поводу возможного возвращения к европейскому футбола. Однако, с большей долей вероятности, это может произойти только после окончания событий в Украине.

Источник: Sports.ru


Кичин Сборная Киргизии Енисей Сборная России РФС УЕФА ФИФА
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