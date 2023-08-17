— Я много голов почему-то не жду. Мне кажется, игра будет тяжелой для обеих команд, тем более "Зенит" сейчас поменял схему на три защитника. Такую схему сложно взломать, она больше рассчитана под оборону. Надо посмотреть, какими будут составы команд. Но если мы не увидим грубых ошибок, то не исключаю, что будет какая-нибудь унылая ничья.
Матч пятого тура Российской Премьер-лиги между столичным "Спартаком" и петербургским "Зенитом" пройдет 20 августа 2023 года. Встреча состоится в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Начало поединка запланировано на 19:30 по мск времени.
После четырех туров чемпионата России по футболу московский "Спартак" имеет на своем счету девять очков. Петербургский "Зенит" заработал семь очков. Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые пребывают на восьмой строчке.
Источник: "Матч ТВ"
Шалимов – о матче "Спартака" и "Зенита": не исключаю, что будет какая-нибудь унылая ничья
Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".
Фото: "СЭ"