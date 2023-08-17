Как утверждает источник, 25-летний казахстанец провел свою последнюю тренировку в составе ЦСКА и попрощался с одноклубниками. Российская и турецкая сторона пришли к компромиссу по всем финансовым условиям трансфера. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 5 млн евро. Кроме того, "армейцы" получат 15% в случае дальнейшей продажи полузащитника.
Зайнутдинов перешел в ЦСКА из "Ростова" в летнее трансферное окно 2020 года за 2 млн евро. За 3 сезона в составе "красно-синих" он принял участие в 85 играх, записав на свой счет 7 забитых мячей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зайнутдинова в 6,5 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
ЦСКА и "Бешикташ" полностью согласовали трансфер Зайнутдинова, футболист попрощался с одноклубниками
Московский ЦСКА полностью согласовал со стамбульским "Бешикташем" сделку по переходу полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова.
Фото: ПФК ЦСКА