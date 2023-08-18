– Если будет какое-то суперклассное предложение по деньгам из Ближнего Востока и нас с "Динамо" все устроит — возможно, рассмотрю. В Саудовскую Аравию, думаю, невозможно. Они таких звездных футболистов подписывают, — цитирует Смолова Sport24.
33-летний Федор Смолов является воспитанником московского "Динамо". Он вернулся в стан бело-голубых в январе 2022 года. Его действующее соглашение со столичными истекает в июне 2024 года (стороны могут продлить сотрудничество по обоюдному согласию еще на 12 месяцев). В нынешнем сезоне российский футболист принял участие в четырех матчах. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Смолова в три миллиона евро.
Смолов: если будет какое-то суперклассное предложение по деньгам из Ближнего Востока — возможно, рассмотрю
Форвард московского "Динамо" Федор Смолов ответил на вопрос о том, при каких условиях он сменит клубную прописку.
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