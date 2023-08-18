– Причины расставания с Ташуевым? Только результат и игра, никаких конфликтов в команде не было. При этом мы остались в хороших отношениях, на связи. Это жизнь, это спорт. Здесь нужно доказывать каждый день: сегодня, завтра.
Напомним, 15 августа Сергей Ташуев покинул должность главного тренера грозненского "Ахмата". Он возглавлял команду с сентября 2022 года. Под его руководством в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги чеченский клуб набрал три очка после четырех туров. Сегодня стало известно о том, что новым наставником грозненцев стал Мирослав Ромащенко.
Ближайший матч грозненский "Ахмат" проведет против "Оренбурга" на своем поле. Эта игра пройдет в рамках пятого тура РПЛ. Она состоится 20 августа.
Источник: Sport24
Гендиректор "Ахмата" – о причинах расставания с Ташуевым: только результат и игра, никаких конфликтов
Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров объяснил, почему Сергей Ташуев был уволен с поста главного тренера чеченской команды.
Фото: РИА Новости