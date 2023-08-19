"Все это ложь. Если будет хорошее предложение, решение примет игрок. Пока "Локомотив" не проявил интереса, — сказал Петропулос.
27-летний Борре выступает за немецкую команду с лета 2021 года. В минувшем сезоне нападающий в 47 матчах забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает через два сезона.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Агент Борре: "Локо" не делал по нему предложений, все это ложь
Никос Петропулос, агент нападающего "Айнтрахта" Рафаэля Борре, опроверг информацию о предложении "Локомотиве" по покупке колумбийского нападающего.
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