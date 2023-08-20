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Евсеев – о победе над "Пари НН": можно сказать, что отлегло

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Главный тренер воронежского "Факела" Вадим Евсеев прокомментировал победу своей команды над нижегородским "Пари НН" в матче пятого тура Российской Премьер-лиги.
Фото: РИА Новости
— Вадим Валентинович, отлегло? Ну да. Можно сказать, что отправная точка. Давил результат. Как бы мы ни играли, но очки надо было набирать. Почему Маркова не выпустили сразу после удаления у "Пари НН"? Команда очень агрессивно играла и до удаления, поэтому те игроки, которые вышли в старте, меня полностью устраивали.

Сегодня, 20 августа 2023 года, воронежский "Факел" на своем поле сыграл против нижегородского "Пари НН" в рамках пятого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Вадима Евсеева. В составе хозяев забитыми мячами отметились форварды Евгений Марков и Александр Долгов. Примечательно, что для воронежцев эта виктория оказалась дебютной в текущем розыгрыше чемпионата страны. Сейчас у "Факела" на счету три набранных балла. Теперь коллектив Евсеева занимает промежуточное 15 место в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"


Факел Евсеев Пари НН
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