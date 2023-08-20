- От "Спартака" ожидали большего сопротивления сегодня? Если честно, то да. Мы не думали, что он с первых минут будет делать забросы поперек. А так мы выполнили свою задачу, как просил Сергей Семак. Ощущали давление из-за неудачного старта и нехватки очков? Да нет. Просто Семак нас на тренировках жестко гонял. А так все нормально.
В пятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле сыграл против петербургского "Зенита". Данная встреча состоялась сегодня, 20 августа 2023 года. Клуб с берегов Невы одержал победу со счетом 3:1.
После пяти туров чемпионата России петербургский "Зенит" заработал десять очков. Коллектив Сергея Семака, который вышел на серию из двух побед в РПЛ, в настоящее время пребывает на четвертой строчке в турнирной таблице.
В шестом туре Российской Премьер-Лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет против екатеринбургского "Урала". Предстоящая встреча станет для сине-бело-голубых домашней. Она состоится 26 августа 2023 года. Ее начало запланировано на 15:00 по московскому времени.
Источник: "Евро-Футбол"
Защитник "Зенита" Алип – о победе над "Спартаком": если честно, ожидали большего сопротивления
Защитник петербургского "Зенита" Нуралы Алип прокомментировал победу сине-бело-голубых над московским "Спартаком" (3:1) в пятом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"