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Гладилин: с такой игрой в обороне "Спартаку" нельзя ставить серьезные задачи

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Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин высказался о перспективах команды после поражения от "Зенита" (1:3) в 5-м туре РПЛ.
Фото: РФС
"Команда, которая планирует бороться за чемпионство, не может пропустить за три матча 10 мячей, это несерьезно... И в атаке не все получается, есть сложности. С такой игрой в обороне нельзя ставить серьезные задачи — команда не только за чемпионство не поборется, но даже за призовое место", — сказал Гладилин.

Отметим, что "Спартак" пропустил четыре мяча от "Пари НН" (5:4) в Кубке России, а также три мяча от "Урала" (2:3) в чемпионате страны. Вчера, 20 августа, команда пропустила ещё три мяча от "Зенита" (1:3) в РПЛ. Всего с начала нынешнего сезона "Спартак", проведший семь матчей, пропустил в них 14 голов. В следующем туре Российской Премьер-Лиги подопечных Гильермо Абаскаля ожидает противостояние с "Ахматом" на домашней арене.

Источник: "Газета.Ru".


Спартак Гладилин Зенит
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