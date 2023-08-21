"Команда, которая планирует бороться за чемпионство, не может пропустить за три матча 10 мячей, это несерьезно... И в атаке не все получается, есть сложности. С такой игрой в обороне нельзя ставить серьезные задачи — команда не только за чемпионство не поборется, но даже за призовое место", — сказал Гладилин.
Отметим, что "Спартак" пропустил четыре мяча от "Пари НН" (5:4) в Кубке России, а также три мяча от "Урала" (2:3) в чемпионате страны. Вчера, 20 августа, команда пропустила ещё три мяча от "Зенита" (1:3) в РПЛ. Всего с начала нынешнего сезона "Спартак", проведший семь матчей, пропустил в них 14 голов. В следующем туре Российской Премьер-Лиги подопечных Гильермо Абаскаля ожидает противостояние с "Ахматом" на домашней арене.
Источник: "Газета.Ru".
Гладилин: с такой игрой в обороне "Спартаку" нельзя ставить серьезные задачи
Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин высказался о перспективах команды после поражения от "Зенита" (1:3) в 5-м туре РПЛ.
Фото: РФС