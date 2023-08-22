"Доволен этим переходом, потому что, по моей информации, он в "Бешикташе" будет использоваться в центральной зоне", — сказал Адиев.
Специалист отметил, что для его сборной это важно, так как Зайнутдинов наигрывается в Казахстане в роли полузащитника. Отметим, что переход Зайнутдинова из ЦСКА обошёлся "Бешикташу" в 4,5 миллиона евро. За российский клуб футболист играл с 2020 года.
Источник: "РБ Спорт".
Адиев — о переходе Зайнутдинова в "Бешикташ": доволен этим переходом, его будут наигрывать в центре
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал переход футболиста ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в "Бешикташ".
Фото: ФК "Бешикташ"