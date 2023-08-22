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Судья Федотов: Кукуляк пропускает нарушения, потому что бегает и кайфует от того, что делает это быстро

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Бывший судья Игорь Федотов высказался о работе Евгения Кукуляка.
Фото: РФС
"По движению на данный момент Кукуляк лучший. Но он пропускает нарушения, потому что бегает и кайфует от того, что делает это быстро. Кукуляк показывает всем видом: я рядом, посмотрите, кто-то упал — играйте. Не всегда это работает", — сказал Федотов.

В нынешнем сезоне Евгений Кукуляк отсудил три матча в чемпионате России и один — в Первой лиге. В них он показал 19 жёлтых карточек. Последним матчем, на котором работал этот судья, стало противостояние "Краснодара" и "Локомотива" (1:1) в пятом туре Российской Премьер-Лиги.

Источник: "Чемпионат".


Федотов И. Кукуляк
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