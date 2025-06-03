- Мы стараемся не комментировать информацию, пока переход в тот или иной клуб не состоится. Всё может случиться. Я видел эту информацию, но не знаю, откуда она появилась. Я довольно часто общаюсь с руководством "Локомотива", от них я ничего подобного не слышал, - передаёт слова Кузьмичёва "Матч ТВ".
31-летний экс-центральный защитник московского "Спартака" Георгий Джикия с сентября 2024 года выступает за подмосковные "Химки", которые не получили лицензию для участия в Российской премьер-лиге в сезоне-2025/2026. На счету футболиста 19 матчей в составе красно-чёрных во всех турнирах при отсутствии результативных действий.
Агент Джикии: не знаю, откуда появилась информация про "Локомотив"
Агент защитника "Химок" Георгия Джикии Владимир Кузьмичёв высказался по поводу информации об интересе к игроку со стороны московского "Локомотива".
Фото: РПЛ