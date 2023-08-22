"Каждый год "Спартак" говорит, что будет бороться за чемпионство, но в итоге они ничего не добиваются. В этом году займут место от третьего по шестое, за чемпионство они не будут бороться", — сказал Божович.
Напомним, после пяти туров нынешнего сезона красно-белые во главе с Гильермо Абаскалем занимают в турнирной таблице шестое место. У команды девять очков, которые были добыты в первых трёх турах: тогда и пошли первые разговоры о возможном чемпионстве "Спартака", однако затем случилось два поражения от "Урала" (2:3) и "Зенита" (1:3).
Источник: Metaratings.
Божович: каждый год "Спартак" говорит, что будет бороться за чемпионство, но в итоге они ничего не добиваются
Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович считает, что "Спартак" не будет претендентов на чемпионство России в нынешнем сезоне.
Фото: "Чемпионат"