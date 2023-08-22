29-летний вратарь восстанавливался от травмы и пока не провел ни одного официального матча в стартовавшем сезоне. Как утверждает источник, Селихов тренируется без ограничений.
В трех последних матчах ворота "красно-белых" защищал 22-летний Илья Свинов, который пропустил 10 голов за 270 минут игрового времени. "Спартак" обыграл "Пари НН" (5:4) в Кубке России, а также потерпел два поражения подряд в чемпионате страны – в Екатеринбурге от "Урала" (2:3) и дома от "Зенита" (1:3).
По итогам 5 туров Российской Премьер-Лиги команда Гильермо Абаскаля опустилась на шестую строчку в таблице. В ближайшем туре 26 августа "красно-белые" дома встретятся с грозненским "Ахматом".
Источник: "СЭ"
Вратарь "Спартака" Селихов вернулся к тренировкам в общей группе без ограничений
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.
Фото: ФК "Спартак"