– Представители "Зенита" вылетают в Лиссабон на переговоры по Нересу? Эта информация не соответствует действительности, — передает слова Медведева "СЭ".
Ранее журналист Бруно Андраде сообщил о том, что представители петербургского "Зенита" отправились в Лиссабон, чтобы провести переговоры с португальской "Бенфикой" по трансферу нападающего Давида Нереса. По слухам, сине-бело-голубые готовы заплатить 45 миллионов евро за переход бразильского футболиста.
26-летний Давид Нерес имеет действующий трудовой договор с лиссабонской "Бенфикой" до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 25 миллионов евро.
Александр Медведев: представители "Зенита" не вылетают в Лиссабон на переговоры по Нересу
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что представители петербуржцев вылетают в Лиссабон для переговоров по переходу игрока "Бенфики" Давида Нереса.
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