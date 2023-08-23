— Какая лига сильнее: АПЛ или РПЛ? Конечно же АПЛ, она намного выше РПЛ, даже выше всех остальных чемпионатов. Это лучшая лига мира! — передает слова Бальбуэны Sport24.
32-летний Фабиан Бальбуэна ранее выступал в чемпионате Англии по футболу. С 2018 по 2021 год он принадлежал лондонскому "Вест Хэму". В составе "молотобойцев" парагвайский игрок провел 62 матча, в которых ему удалось записать на свой счет три забитых мяча. Два года назад Бальбуэна перешел в московское "Динамо". Действующее соглашение защитника с бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года.
Защитник "Динамо" Бальбуэна: чемпионат Англии намного сильнее, чем РПЛ
Защитник московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна сравнил Российскую Премьер-Лигу с чемпионатом Англии по футболу.
Фото: ФК "Динамо"