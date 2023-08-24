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Жамалетдинов — о Дзагоеве: Алан — человек настроения. Если хорошее — все для него друзья. Плохое — может завестись

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Бывший нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов высказался об экс-полузащитнике армейцев Алане Дзагоеве.
Фото: РИА Новости
"С Дзагой в жизни у нас хорошие отношения. Алан — человек настроения. Если сегодня оно хорошее — все для него друзья. Плохое — может завестись на ровном месте, поорать. Игнашевич был примерно таким же", — сказал Жамалетдинов.

26-летний Жамалетдинов находился в структуре ЦСКА с 2010 по 2019 год. За первую команду армейцев нападающий в 41 матче забил пять голов и сделал результативную передачу. Сейчас форвард выступает за астраханский "Волгарь".

Источник: Sport24.


Дзагоев Жамалетдинов ЦСКА
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