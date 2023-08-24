– Сразу принял решение, что буду играть в "Динамо", но были сложности со стороны клубов. Хорошо, что все решилось, и я приехал сюда. Очень понравились последние матчи "Динамо", тем более были положительные результат. Мне нравится манера игры, которую ставит тренер. О России знаю мало. Слышал, что здесь водка и медведи.
Описать себя как футболиста? Игрок, который любит интенсивный футбол, удары по воротам. Моя сильная сторона? работоспособность. Планирую ли изучать русский? Для начала надо подтянуть английский, а потом уже можно будет браться за русский, чтобы лучше общаться с одноклубниками, – приводит слова Чавеса Sport24.
Опорный полузащитник "Пачуки" Луис Чавес приземлился в московском аэропорту в четверг. 24 августа. Как передали в пресс-службе клуба, "Динамо" откладывает официальное объявление о трансфере, поскольку еще не до конца улажены все формальности с предыдущей командой 27-летнего чилийца "Пачукой".
Луис Чавес пройдет медосмотр в Москве в пятницу, 25 августа. На воскресенье, 27 августа, запланирована официальная презентация новичка "бело-голубых" болельщикам и журналистам. В пресс-службе также выразили надежду, что ничего не помешает закрыть трансфер до указанной даты.
В минувшем сезоне Чавес записал на свой счет три забитых мяча и отдал пять голевых пасов в 42 играх за мексиканскую "Пачуку". Сумма трансфера игрока сборной Чили в "Динамо" составит 6,5 млн евро.
Будущий новичок "Динамо" Чавес: слышал, что в России водка и медведи
Будущий новичок "Динамо" Луис Чавес признался, что ему нравится футбол, который ставит "бело-голубым" главный тренер Марцел Личка.
Фото: ФК "Динамо"