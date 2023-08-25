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Геркус может стать президентом тульского "Арсенала"

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Известный российский менеджер Илья Геркус может стать президентом тульского "Арсенала".
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, Илья Геркус претендует на пост президента "Арсенала". В настоящее время должность вакантна, так как в прошлом месяце ее освободил Гурам Аджоев. Отмечается, что на роль управленца в тульском клубе также рассматривается Алексей Кандалинцев – бывший генеральный директор команды "СКА-Хабаровск".

51-летний Илья Геркус в настоящее время находится без клуба. В Российской Премьер-Лиге он занимал пост президента в двух московских клубах – в "Локомотиве" и "Торпедо".

Источник: "РБ Спорт"


Геркус Арсенал Аджоев
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