Как сообщает источник, Илья Геркус претендует на пост президента "Арсенала". В настоящее время должность вакантна, так как в прошлом месяце ее освободил Гурам Аджоев. Отмечается, что на роль управленца в тульском клубе также рассматривается Алексей Кандалинцев – бывший генеральный директор команды "СКА-Хабаровск".
51-летний Илья Геркус в настоящее время находится без клуба. В Российской Премьер-Лиге он занимал пост президента в двух московских клубах – в "Локомотиве" и "Торпедо".
Источник: "РБ Спорт"
Геркус может стать президентом тульского "Арсенала"
Известный российский менеджер Илья Геркус может стать президентом тульского "Арсенала".
Фото: Getty Images