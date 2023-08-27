Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
17:30
БалтикаНе начат
П1 2.22X 3.7П2 3.2
Сочи
20:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.27X 3.8П2 3.15

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
14:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.55X 3.2П2 2.7
Акрон
17:00
ТюменьНе начат
П1 1.75X 3.65П2 4.9
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.75
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
П1 2.5X 3.25П2 2.95
Динамо Мх
19:00
ШинникНе начат
П1 1.8X 3.5П2 4.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд
16:00
Манчестер СитиНе начат
П1 15X 7П2 1.22
Бернли
16:00
Астон ВиллаНе начат
П1 3.25X 3.55П2 2.27
Ньюкасл
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.24X 3.85П2 3.05

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
18:30
БарселонаНе начат
П1 3.3X 3.9П2 2.18
Валенсия
20:30
ОсасунаНе начат
П1 1.81X 3.55П2 5
Атлетик
22:30
БетисНе начат
П1 1.95X 3.6П2 4.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
19:30
БолоньяНе начат
П1 1.67X 4П2 5.4
Фиорентина
19:30
ЛеччеНе начат
П1 1.72X 3.8П2 5.4
Наполи
21:45
СассуолоНе начат
П1 1.37X 5.8П2 8.4
Лацио
21:45
ДженоаНе начат
П1 1.73X 3.85П2 5.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
16:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.5X 3.55П2 2.85
Бавария
18:30
АугсбургНе начат
П1 1.11X 12П2 21

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
14:00
ГаврНе начат
П1 1.52X 4.5П2 6.2
Клермон
16:00
МецНе начат
П1 2.04X 3.6П2 3.8
Монпелье
16:00
РеймсНе начат
П1 2.33X 3.65П2 3.05
Страсбур
16:00
ТулузаНе начат
П1 2.26X 3.55П2 3.3
Лорьян
18:05
ЛилльНе начат
П1 4X 3.7П2 1.96
Ницца
21:45
ЛионНе начат
П1 2.04X 3.75П2 3.65
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Малышев: ведет ли "Спартак" переговоры с Зобниным о продлении? У Романа не кончается контракт в конце сезона

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Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал, что клуб пока не ведёт переговоры с Романом Зобниным о продлении контракта.
Фото: ФК "Спартак"
"Ведутся ли переговоры с Зобниным о продлении контракта? У Романа точно не кончается контракт в конце этого сезона", — сказал Малышев.

Согласно данным Transfermarkt, контракт 29-летнего Зобнина со "Спартаком" истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне спортсмен в восьми матчах нынешнего сезона забил один гол.

Источник: Sport24.


Малышев Зобнин Спартак
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