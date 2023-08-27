"Ведутся ли переговоры с Зобниным о продлении контракта? У Романа точно не кончается контракт в конце этого сезона", — сказал Малышев.
Согласно данным Transfermarkt, контракт 29-летнего Зобнина со "Спартаком" истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне спортсмен в восьми матчах нынешнего сезона забил один гол.
Источник: Sport24.
Малышев: ведет ли "Спартак" переговоры с Зобниным о продлении? У Романа не кончается контракт в конце сезона
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал, что клуб пока не ведёт переговоры с Романом Зобниным о продлении контракта.
Фото: ФК "Спартак"