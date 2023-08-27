"Спартак" — это клуб с богатой историей, который всегда претендует на чемпионство. Они играют с позиции силы, особенно дома. У них очень сильная атака... В обороне у "Спартака" есть известные проблемы", — сказал Ромащенко.
49-летний Ромащенко впервые с 2010 года начал сольную тренерскую карьеру. Ранее он долгое время входил в тренерские штабы Станислава Черчесова в различных командах. С "Ахматом" Ромащенко одержал одну победу и сыграл вничью в двух матчах.
Источник: РИА Новости.
Ромащенко — о "Спартаке": у них сильная атака, но в обороне есть известные проблемы
Главный тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко высказался о "Спартаке" после очного матча команд (0:0) в 6-м туре РПЛ.
Фото: Getty Images