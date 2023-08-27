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Локомотив1 тайм
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Акрон
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ТюменьЗавершен
Нефтехимик
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РодинаЗавершен
Черноморец
0 - 0 0 0
КАМАЗ2 тайм
П1 4.37X 1.4П2 6.39
Динамо Мх
1 - 1 1 1
Шинник2 тайм
П1 4.3X 1.36П2 9.6

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Шеффилд
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Бернли
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Астон ВиллаЗавершен
Ньюкасл
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ЛиверпульЗавершен

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БарселонаЗавершен
Валенсия
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Осасуна1 тайм
П1 1.75X 3.6П2 5.1
Атлетик
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БетисНе начат
П1 2X 3.45П2 4.1

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Ювентус
0 - 1 0 1
Болонья2 тайм
Фиорентина
2 - 0 2 0
Лечче2 тайм
П1 1.05X 14.5П2 32
Наполи
21:45
СассуолоНе начат
П1 1.35X 6П2 8.8
Лацио
21:45
ДженоаНе начат
П1 1.78X 3.85П2 4.8

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Майнц
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АйнтрахтЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
АугсбургЗавершен

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Ренн
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ГаврЗавершен
Клермон
0 - 1 0 1
МецЗавершен
Монпелье
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РеймсЗавершен
Страсбур
2 - 0 2 0
ТулузаЗавершен
Лорьян
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ЛилльЗавершен
Ницца
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ЛионНе начат
П1 1.99X 3.8П2 3.75
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Булыкин – о переходе Карраскаля и Чавеса в "Динамо": смущает, что оба легионеры

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Бывший нападающий московского "Динамо" Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что полузащитники Хорхе Карраскаль и Луис Чавес перешли в стан бело-голубых.
Фото: РИА Новости
– Понятно, что они должны проявить себя в команде. Но по уровню и своевременности приобретений это хорошие трансферы. Не смущает ли, что они легионеры? Меня это, конечно, смущает, потому что я всегда за российскую молодежь. Но если нужны результаты, то надо покупать тех, кто готов играть.

27 августа 2023 года московское "Динамо" объявила сразу о двух новичках. Во-первых, бело-голубые приобрели у столичного ЦСКА вингера сборной Колумбии Хорхе Карраскаля. Во-вторых, они сумели подписать опорного полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса. С обоими футболистами российский клуб заключил долгосрочный контракт – до лета 2027 года (с возможностью пролонгации еще 12 месяцев).

Источник: "Евро-Футбол"


Булыкин Динамо Карраскаль Чавес Российские трансферы
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