– Понятно, что они должны проявить себя в команде. Но по уровню и своевременности приобретений это хорошие трансферы. Не смущает ли, что они легионеры? Меня это, конечно, смущает, потому что я всегда за российскую молодежь. Но если нужны результаты, то надо покупать тех, кто готов играть.
27 августа 2023 года московское "Динамо" объявила сразу о двух новичках. Во-первых, бело-голубые приобрели у столичного ЦСКА вингера сборной Колумбии Хорхе Карраскаля. Во-вторых, они сумели подписать опорного полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса. С обоими футболистами российский клуб заключил долгосрочный контракт – до лета 2027 года (с возможностью пролонгации еще 12 месяцев).
Источник: "Евро-Футбол"
Булыкин – о переходе Карраскаля и Чавеса в "Динамо": смущает, что оба легионеры
Бывший нападающий московского "Динамо" Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что полузащитники Хорхе Карраскаль и Луис Чавес перешли в стан бело-голубых.
Фото: РИА Новости