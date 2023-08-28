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"Матч ТВ": Дзюба и Баринов не сыграют за "Локомотив" против "Ростова" в Кубке России

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Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба покинул расположение команды после выездного матча 6 тура РПЛ против "Сочи" (1:0) и не сыграет против "Ростова" в рамках 3 тура Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"
35-летний нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба пропустит выездной матч 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Ростова" 30 августа, сообщают СМИ. По данным источника, после завершения выездной для "железнодорожников" встречи с "Сочи" в рамках 6 тура РПЛ (1:0) форвард вылетел в Москву и будет готовиться по индивидуальному плану к домашнему матчу 7 тура чемпионата России против "Балтики".

Также встречу с "Ростовом" пропустит капитан красно-зеленых опорный полузащитник Дмитрий Баринов, получивший две желтые карточки в стартовых турах Пути РПЛ Кубка России.

По итогам двух проведенных туров "Локомотив" с 6 очками возглавляет турнирную таблицу группы B, "Ростов" с 3 очками занимает третье место. Также в этом квартете выступают екатеринбургский "Урал" (3 очка, вторая позиция) и казанский "Рубин" (0 очков, четвертая позиция), которые сыграют между собой в Казани 29 августа.

Источник: Matchtv.ru


Кубок России Локомотив Ростов Дзюба Баринов
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