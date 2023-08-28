"Я очень уважаю свой клуб, это мой дом. Я принял решение — завершу свою профессиональную карьеру в Грозном. Даже если "Зенит" завтра сделает мне предложение, я им откажу", — сказал Бериша.
31-летний Бериша выступает за "Ахмат" с 2017 года. Ранее он год отыграл в составе "Анжи". Всего в составе грозненского клуба Бериша в нынешнем сезоне забил гол и отдал две результативные передачи в восьми матчах. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
Источник: "РБ Спорт".
Бериша: уважаю "Ахмат", это мой дом. Откажу даже "Зениту"
Полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша заявил, что завершит карьеру в составе грозненского клуба.
Фото: ФК "Ахмат"