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Медведев: премии игрокам "Зенита" 100 тысяч долларов за матч со "Спартаком"? Мы не комментируем слухи

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев не стал комментировать информацию о премиальных в размере 100 тысяч долларов каждому игроку команды за матч против "Спартака" (3:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Мы не комментируем слухи", — сказал Медведев.

Ранее телеграм-канал "Мутко Против" сообщил, что каждый футболист "Зенита", который вышел на поле в матче со "Спартаком", получит по 100 тысяч долларов. Те игроки, которые остались на скамейке, получат по 50 тысяч долларов. Напомним, что курс доллара прямо сейчас равняется примерно 96 рублям.

Источник: Sport24.


Спартак Зенит Медведев
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