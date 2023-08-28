"Мы не комментируем слухи", — сказал Медведев.
Ранее телеграм-канал "Мутко Против" сообщил, что каждый футболист "Зенита", который вышел на поле в матче со "Спартаком", получит по 100 тысяч долларов. Те игроки, которые остались на скамейке, получат по 50 тысяч долларов. Напомним, что курс доллара прямо сейчас равняется примерно 96 рублям.
Источник: Sport24.
Медведев: премии игрокам "Зенита" 100 тысяч долларов за матч со "Спартаком"? Мы не комментируем слухи
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев не стал комментировать информацию о премиальных в размере 100 тысяч долларов каждому игроку команды за матч против "Спартака" (3:1).
Фото: ФК "Зенит"