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Газзаев: у "Спартака" уже второй год нет игры! Абаскалю не стоит выдавать желаемое за действительное

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Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал игру "Спартака" под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.
Фото: Twitter
– Если, допустим, сейчас поменять местами Абаскаля и Юрана, то "Спартак" будет бороться за золото, а "Пари НН" – за выживание. Слова Абаскаля о том, что "Спартак" заслужил победу над "Ахматом"? Хм. О какой победе он говорит? У "Спартака" уже второй год нет игры! Не стоит выдавать желаемое за действительное – надо реальнее смотреть на вещи. Абаскалю, получается, все время что-то мешает, – цитирует Газзаева "СЭ".

Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом прошлого года. Под руководством 34-летнего испанца "красно-белые" завоевали бронзовые медали чемпионата России по итогам сезона-2022/23.

В минувшие выходные "Спартак" на своем поле поделил очки с "Ахматом" (0:0), впервые в сезоне не забив и не пропустив. В компенсированное время гости имели шанс увезти из Москвы победу, но футболист грозненцев пробил в упор во вратаря "красно-белых" Александра Селихова. Команда Гильермо Абаскаля продлила свою безвыигрышную серию до трех матчей в РПЛ и опустилась на седьмое место в таблице.

Во вторник, 29 августа, "Спартак" примет "Динамо" в столичном дерби в рамках Кубка России.


Спартак Газзаев Ахмат Абаскаль
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