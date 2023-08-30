– Могло быть и 7:0. Думал, что забьем еще. Появилась та уверенность, которой нам не хватало раньше. Для меня честь выйти с капитанской повязкой. Но это больше ответственности за команду, за результат.
Мы были недовольны безвыигрышной серией. "Спартак" должен бороться за чемпионство и медали. Когда недобираем очки – это плохо. После матча с "Ахматом" мы пообщались и сегодня выиграли у "Динамо". Безразличия не было и тогда, но все должны понимать, за какую команду играют. Впереди "Краснодар", готовимся, – цитирует Соболева "Матч ТВ".
29 августа "Спартак" одержал разгромную победу над "Динамо" в домашней игре 3-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России и прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию. Встреча прошла на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве и завершилась со счетом 4:1 (4:0) в пользу "красно-белых". Отметим, что хозяева быстро сняли все вопросы об исходе поединка, забив 4 безответных гола в стартовые 25 минут. Дубль оформил нападающий Александр Соболев, который впервые вышел в стартовом составе с капитанской повязкой.
Сербский новичок "Спартака" Срджан Бабич забил гол в своем дебютном матче за новую команду. Четвертый мяч записал на свой счет полузащитник Антон Зиньковский, реализовавший выход один на один с вратарем "Динамо" Игорем Лещуком. На 65-й минуте камерунский полузащитник Муми Нгамале забил гол престижа за гостей.
После трех сыгранных туров "Спартак" набрал 9 очков и закрепился на верхней строчке в таблице квартета D. "Динамо" с 4 очками осталось на втором месте.
Соболев – о разгромной победе над "Динамо": могло быть и 7:0. "Спартак" должен бороться за чемпионство и медали
Нападающий "Спартака" Александр Соболев подвел итог победного матча 3-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России над "Динамо" (4:1).
Фото: ФК "Спартак"