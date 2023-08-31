"Дзюба не приехал на матч с "Ростовом", потому что тренерский штаб решил, что он будет готовиться к "Балтике". К игре против калининградцев он будет готов", — сказал Ульянов.
35-летний Дзюба в нынешнем сезоне пропустил несколько матчей из-за травмы, но успел отметиться голом и результативной передачей в пяти встречах. Матч между "Локомотивом" и "Балтикой" пройдёт 3 сентября на московской "РЖД Арене". Эта встреча станет последней для коллективов до международной паузы.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Ульянов: Дзюба будет готов к матчу с "Балтикой"
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов рассказал, что нападающий команды Артём Дзюба будет готов к матчу с "Балтикой" в чемпионате России.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости