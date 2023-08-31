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Ульянов: Дзюба будет готов к матчу с "Балтикой"

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Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов рассказал, что нападающий команды Артём Дзюба будет готов к матчу с "Балтикой" в чемпионате России.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
"Дзюба не приехал на матч с "Ростовом", потому что тренерский штаб решил, что он будет готовиться к "Балтике". К игре против калининградцев он будет готов", — сказал Ульянов.

35-летний Дзюба в нынешнем сезоне пропустил несколько матчей из-за травмы, но успел отметиться голом и результативной передачей в пяти встречах. Матч между "Локомотивом" и "Балтикой" пройдёт 3 сентября на московской "РЖД Арене". Эта встреча станет последней для коллективов до международной паузы.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Ульянов Дзюба Локомотив
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