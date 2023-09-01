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Романцев: из иностранных тренеров РПЛ мне нравился Божович. Слышал от футболистов много хорошего

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Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, что в России ему нравилась работа черногорского специалиста Миодрага Божовича.
Фото: "Чемпионат"
"Работа кого из иностранцев в чемпионате России мне нравилась? Пожалуй, черногорца Миодрага Божовича... Близко с ним не был знаком, но от футболистов слышал о нем много хорошего. Причем не только как о тренере, но еще и добром отзывчивом человеке", — сказал Романцев.

55-летний Божович работал в России с 2008 по 2022 год (с перерывом на работу в "Црвене Звезде" в 2015-2017 годах). В РПЛ черногорский специалист тренировал "Амкар", "Москву", московское "Динамо", "Ростов", Локомотив", тульский "Арсенал" и "Крылья Советов". Больше года Божович находится без работы.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Божович Романцев
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