"Алан был молодым, раскрывал свой потенциал. Он мог быть вспыльчивым. Но, кстати, на шутки старших реагировал нормально. Братья (Алексей и Василий Березуцкие) часто прикалывались над его носом и акцентом. Но Алан воспринимал это по-доброму", — сказал Нетфуллин.
33-летний Дзагоев находился в структуре ЦСКА с 2008 по 2022 год. За это время полузащитник принял участие в 397 матчах, в которых забил 77 голов и отдал 97 результативных передач. Вместе с ЦСКА полузащитник выиграл три чемпионата, четыре Кубка и три Суперкубка России.
Минувший сезон спортсмен провёл в "Рубине", однако сейчас находится без клуба.
Источник: Sport24.
Нетфуллин: Березуцкие часто прикалывались над носом Дзагоева и его акцентом. Алан воспринимал это по-доброму
Бывший полузащитник ЦСКА Равиль Нетфуллин вспомнил, как братья Березуцкие шутили над Аланом Дзагоевым.
Фото: "Чемпионат"