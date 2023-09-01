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Тихонов – о матче "Краснодар" – "Спартак": не исключаю, что опять не увидим победителя. Вероятна результативная ничья

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Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов поделился прогнозом на предстоящий матч 7-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "красно-белыми".
Фото: ФК "Спартак"
– Последние матчи и те, и другие отыграли максимально сухо и осторожно, однако здесь жду большей активности. Думаю, команды обменяются голами, тем более что они традиционно выдают яркие очные встречи. Чего только стоит весенняя игра в прошлом сезоне, в которой спартаковцы вырвали победу со счетом 4:3. При этом не исключаю, что опять не увидим победителя. Вероятна результативная ничья, – приводит слова Тихонова RT.

Игра 7-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Спартаком" состоится в субботу, 2 сентября. Начало – в 20:00 по мск. После шести сыгранных туров "Краснодар" с 14 очками единолично лидирует в таблице РПЛ. "Спартак" замыкает семерку сильнейших клубов таблицы чемпионата России, имея на счету 10 очков.

Команда Гильермо Абаскаля подходит к выездной встрече с "быками" с трехматчевой безвыигрышной серией в Премьер-Лиге. На этой неделе "красно-белые" дома разгромили "Динамо" (4:1) в Кубке России, а "Краснодар" увез три очка из Нижнего Новгорода (1:0) благодаря голу нападающего Джона Кордобы на 88-й минуте.


Спартак Краснодар Тихонов
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