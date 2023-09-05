"У "Зенита" далеко не самая сильная оборона. Так что все команды, которые наблюдали за игрой с ЦСКА, уже разобрались, что делать и как справляться с их игроками. Взять поплотнее южноамериканцев, лишить их пространства, и за счет физики их превзойти", — сказал Пономарёв.
Отметим, что московский клуб не проиграет своему сопернику вторую домашнюю игру подряд. В игре, прошедшей 3 сентября, армейцы упустили победу на последних минутах, когда бразилец Дуглас Сантос отправил мяч в ворота после исполнения углового. Теперь весь чемпионат ушёл на международную паузу, которая продлится до 15 сентября: именно в этот день стартует 8-й тур чемпионата России по футболу.
Источник: "Газета.Ru".
Пономарев — о слабостях "Зенита": далеко не самая сильная оборона, за счет физики можно превзойти
Фото: РИА Новости/Владимир Песня