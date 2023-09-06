– Этот забег после гола – не просто плевок в сторону своего бывшего клуба, но и очень опасная вещь. На стадионе было больше 20 тысяч зрителей – все могло закончиться плачевно. Надо думать, что ты делаешь. И только не нужно сейчас выгораживать Фернандеса, что это было не специально! Марио за эту провокацию нужно забанить на пару матчей. Его поведение в этот момент просто выходит за рамки разумного, – цитирует Созина "Чемпионат".
3 сентября "Зенит" ушел от поражения в гостевой игре седьмого тура чемпионата России против ЦСКА (1:1). Капитан "сине-бело-голубых" Дуглас Сантос сравнял счет на 88-й минуте и позволил своей команде уйти на международную паузу в ранге второй команды таблицы Премьер-Лиги. После гола бразильца его соотечественник Марио Фернандес, находившийся на скамейке после замены, совершил рывок вдоль кромки поля к партнерам по команде для того, чтобы отпраздновать забитый мяч. При этом 32-летний экс-защитник ЦСКА и сборной России на одном из участков развил скорость более 33 км/ч – выше, чем за все время своего участия в игре.
Минувшим летом Фернандес перешел в "Зенит", имея действующий контракт с "армейским" клубом. Президент "красно-синих" Евгений Гинер уже успел анонсировать возвращение бразильца в стан "красно-синих", однако футболист в последний момент предпочел продолжить карьеру на берегах Невы. Решение Марио вызвало волну критики и осуждения со стороны болельщиков ЦСКА.
Созин: забег после гола – не просто плевок в сторону бывшего клуба. Марио за провокацию нужно забанить на пару матчей
Экс-член комиссии по этике РФС Андрей Созин подверг жесткой критике защитника "Зенита" Марио Фернандеса за его забег после гола в ворота бывшей команды 32-летнего бразильца ЦСКА.
Фото: "Матч ТВ"