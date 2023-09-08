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Тренер "Сепахана": Россия — часть моего сердца

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Главный тренер "Сепахана" Жозе Мораиш высказался о России после проведения товарищеского матча с "Зенитом" (1:4) в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"
"Я в России не первый раз, знаю, что представляют собой стадионы такого типа. В Петербурге раньше я не был. Здесь отзывчивые люди, красивый город. Могу сказать, что Россия — часть моего сердца. Я работал в "Челси", владельцем которого был Роман Абрамович", — сказал Мораиш.

Специалист, говоря о матче, отметил, что в товарищеских играх команды показывают иной футбол. Мораиш отметил, что иранская команда привезла в Санкт-Петербург лишь 13 игроков, многие из которых только недавно присоединились к коллективу.

Отметим, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментируя итоги матча, отметил, что его команде удалось реализовать свободное пространство.

Источник: "Матч ТВ".


Сепахан Зенит
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