Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Шинник
2 - 1 2 1
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
2 - 1 2 1
КубаньЗавершен

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Азербайджан
0 - 1 0 1
БельгияЗавершен
Эстония
0 - 5 0 5
ШвецияЗавершен
Украина
1 - 1 1 1
АнглияЗавершен
Андорра
0 - 0 0 0
БеларусьЗавершен
Косово
0 - 1 0 1
ШвейцарияПерерыв
Северная Македония
0 - 0 0 0
ИталияПерерыв
Румыния
1 - 0 1 0
ИзраильПерерыв

Черчесов – о ближайших планах: один раз напихал судьям, значит, я в тонусе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Станислав Черчесов, вместе с Олегом Романцевым возглавлявший легенд "Спартака" в матче памяти Цымбаларя, поделился дальнейшими планами.
Фото: "Матч ТВ"
— Все идет своим чередом. Определенный этап карьеры пройден достаточно успешно. Сейчас пауза, будем ждать. Ничего по заказу не бывает. Будем ждать, кому будем нужны и какие задачи решать.

Один раз напихал судьям – значит, я в тонусе (смеется), – цитирует Черчесова "Матч ТВ".

9 сентября в Москве на "Открытие Банк Арене" прошел матч между легендами "Спартака" и сборной мира, посвященный памяти легендарного футболиста "красно-белых" Ильи Цымбаларя. Встреча завершилась со счетом 2:1 (2:0) в пользу легенд "Спартака".

На 4-й минуте защитник Андрей Ещенко после прострела Алексея Мелешина открыл счет. На 16-й минуте нападающий Роман Павлюченко головой отправил мяч в сетку ворот сборной мира с навеса Андрея Тихонова. В концовке встречи Мирослав Ромащенко дальним ударом с левой ноги поразил дальнюю девятку и отыграл один мяч. Финальный свисток Алексея Николаева зафиксировал победу легенд "Спартака" со счетом 2:1.


Спартак Черчесов С
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится