— Все идет своим чередом. Определенный этап карьеры пройден достаточно успешно. Сейчас пауза, будем ждать. Ничего по заказу не бывает. Будем ждать, кому будем нужны и какие задачи решать.
Один раз напихал судьям – значит, я в тонусе (смеется), – цитирует Черчесова "Матч ТВ".
9 сентября в Москве на "Открытие Банк Арене" прошел матч между легендами "Спартака" и сборной мира, посвященный памяти легендарного футболиста "красно-белых" Ильи Цымбаларя. Встреча завершилась со счетом 2:1 (2:0) в пользу легенд "Спартака".
На 4-й минуте защитник Андрей Ещенко после прострела Алексея Мелешина открыл счет. На 16-й минуте нападающий Роман Павлюченко головой отправил мяч в сетку ворот сборной мира с навеса Андрея Тихонова. В концовке встречи Мирослав Ромащенко дальним ударом с левой ноги поразил дальнюю девятку и отыграл один мяч. Финальный свисток Алексея Николаева зафиксировал победу легенд "Спартака" со счетом 2:1.
Черчесов – о ближайших планах: один раз напихал судьям, значит, я в тонусе
Станислав Черчесов, вместе с Олегом Романцевым возглавлявший легенд "Спартака" в матче памяти Цымбаларя, поделился дальнейшими планами.
Фото: "Матч ТВ"