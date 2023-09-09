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Защитник "Зенита" Ренан не пострадал после землетрясения в Марокко

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Футболист "Зенита" Роберт Ренан, находящийся в составе Олимпийской сборной Бразилии в Марокко, не пострадал после землетрясения в стране. Об этом заявил агент Луис Фернандо Гарсия.
Фото: ФК "Зенит"
"Все ли в порядке с Ренаном после землетрясения? С ним все хорошо", — заявил Гарсия.

Жертвами землетрясения в Марокко, по последним данным, стали более 2000 человек.

19-летний Ренан в нынешнем сезоне за "Зенит" принял участие в пяти встречах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на пять лет.

Источник: "Спорт день за днём".


Ренан Зенит Сборная Бразилии
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