"Все ли в порядке с Ренаном после землетрясения? С ним все хорошо", — заявил Гарсия.
Жертвами землетрясения в Марокко, по последним данным, стали более 2000 человек.
19-летний Ренан в нынешнем сезоне за "Зенит" принял участие в пяти встречах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на пять лет.
Источник: "Спорт день за днём".
Защитник "Зенита" Ренан не пострадал после землетрясения в Марокко
Футболист "Зенита" Роберт Ренан, находящийся в составе Олимпийской сборной Бразилии в Марокко, не пострадал после землетрясения в стране. Об этом заявил агент Луис Фернандо Гарсия.
Фото: ФК "Зенит"