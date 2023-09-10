– У египтян была заявлена олимпийская сборная, а у нас непонятно: то ли вторая или третья, то ли молодежная. Сейчас все так закрутили, что я не понял, кто в итоге будет играть с Катаром. На этот сбор были вызваны аж 49 человек – сверхрасширенный состав. Я пока не знаю, как сложится матч с Катаром. Но пока особого интереса он у меня не вызывает, – приводит слова Мостового Betonmobile.
Игра между сборными Катара и России запланирована на вторник, 12 сентября. Она пройдет в Эль-Вакре на стадионе "Эль-Джануб". Арена была построена специально к чемпионату мира-2022, который прошел в ноябре—декабре прошлого года в Катаре. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени. 10 сентября пресс-служба РФС опубликовала список из 25 футболистов, которые вылетели в Доху для участия в товарищеской игре.
Ранее сборная России, составленная из молодых игроков, сыграла вничью с олимпийской командой Египта - 1:1. Автором забитого мяча в составе россиян стал вингер "Оренбурга" Степан Оганесян, отличившийся на 46-й минуте.
Мостовой: все так закрутили, что я не понял, кто в итоге будет играть с Катаром
Экс-полузащитник сборной России и испанской "Сельты" Александр Мостовой поделился мыслями по поводу предстоящего контрольного матча национальной команды против Катара.
Фото: "Матч ТВ"