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Мостовой: все так закрутили, что я не понял, кто в итоге будет играть с Катаром

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Экс-полузащитник сборной России и испанской "Сельты" Александр Мостовой поделился мыслями по поводу предстоящего контрольного матча национальной команды против Катара.
Фото: "Матч ТВ"
– У египтян была заявлена олимпийская сборная, а у нас непонятно: то ли вторая или третья, то ли молодежная. Сейчас все так закрутили, что я не понял, кто в итоге будет играть с Катаром. На этот сбор были вызваны аж 49 человек – сверхрасширенный состав. Я пока не знаю, как сложится матч с Катаром. Но пока особого интереса он у меня не вызывает, – приводит слова Мостового Betonmobile.

Игра между сборными Катара и России запланирована на вторник, 12 сентября. Она пройдет в Эль-Вакре на стадионе "Эль-Джануб". Арена была построена специально к чемпионату мира-2022, который прошел в ноябре—декабре прошлого года в Катаре. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени. 10 сентября пресс-служба РФС опубликовала список из 25 футболистов, которые вылетели в Доху для участия в товарищеской игре.

Ранее сборная России, составленная из молодых игроков, сыграла вничью с олимпийской командой Египта - 1:1. Автором забитого мяча в составе россиян стал вингер "Оренбурга" Степан Оганесян, отличившийся на 46-й минуте.


Сборная России Мостовой Сборная Катара Сборная Египта
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