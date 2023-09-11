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Жирков — о получении тренерской лицензии: интересно, но сложно

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Бывший российский футболист Юрий Жирков рассказал о процессе получения тренерских лицензий.
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / Global Look Press
"Для меня, человека, который не разбирается в компьютерах, очень сложно. Я думаю, что где-то год с чем-то учиться. После этого получу лицензии A и B УЕФА, так понял, это означает, что во Второй лиге смогу работать главным тренером, а в остальных — помощником. В целом интересно, но сложно", — сказал Жирков.

Отметим, что официально о завершении игровой карьеры 40-летний Жирков объявил в феврале 2023 года. Однако в последний раз на поле спортсмен выходил на поле 7 мая 2022 года, когда будучи игроком "Химок" провел 17 минут в матче с "Зенитом" (0:1). За подмосковную команду защитник успел провести три матча, сыграв в них 122 минуты.

Источник: ТАСС.


Жирков
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