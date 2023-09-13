"Хороший мужик. Помог мне стать лучше и вообще был для меня как отец. Да и Карпин воспринимал меня как сына", — сказал Эменике.
Ранее Эменике вспомнил, как Карпин называл его "шоколадкой". Спортсмен не считает, что тренер пытался его как-то оскорбить, а лишь подчеркивал своё теплое отношение.
Источник: Sport24.
Эменике: Карпин — хороший мужик. Был для меня как отец и воспринимал меня как сына
Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике высказался о бывшем наставнике команды Валерии Карпине.
Фото: ФК "Спартак"