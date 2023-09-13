Как сообщает источник, травма полузащитника сборной России и московского "Локомотива" Сергея Пиняева, которую он получил в товарищеской игре своей национальной команды с олимпийской сборной Египта (1:2) 11 сентября, оказалась не самой серьезной. Футболист сможет сыграть в игре восьмого тура РПЛ против "Оренбурга, которую "железнодорожники" 17 сентября проведут на своем поле.
18-летний Пиняев в нынешнем сезоне принял участие в десяти матчах московского "Локомотива". Он сумел записать в свой актив один забитый мяч и три результативные передачи.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": Пиняев, получивший травму расположении сборной России, сможет сыграть за "Локомотив" в 8-м туре РПЛ
Полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Сергей Пиняев сможет сыграть в матче восьмого тура РПЛ против "Оренбурга".
Фото: РФС